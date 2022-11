Spectacle : je crois que je suis magicien Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Spectacle : je crois que je suis magicien

Hérisson, 9 décembre 2022

21 Quai de l'Aumance Espace Jacques Gaulme (salle des fêtes) Hérisson Allier

2022-12-09 19:30:00

Espace Jacques Gaulme (salle des fêtes) 21 Quai de l’Aumance

Allier Hérisson Ibrahim El Kebir propose une comédie magique originale.

Découvrez un magicien drôle et maladroit qui, après un premier tour de cartes passablement raté, va peu à peu monter en puissance… +33 6 78 19 73 41 Espace Jacques Gaulme (salle des fêtes) 21 Quai de l’Aumance Hérisson

