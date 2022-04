SPECTACLE : J’DANSE Saint-Père-en-Retz, 21 mai 2022, Saint-Père-en-Retz. SPECTACLE : J’DANSE Rue de l’Abbé Perrin Espace culturel St Roch Saint-Père-en-Retz

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique À l’occasion de cette soirée les danseurs et danseuses de l’association J’Danse de Paimboeuf et St Brévin vous présenteront leur spectacle de fin d’année.

Cette année nous revisitons le dessin animé des studios Disney «Kuzco, l’empereur mégalo» !

Les élèves ont hâte de vous faire voyager … Renseignement et réservation : Johanna : 06 49 18 27 26 Jdanse44@laposte.net Rue de l’Abbé Perrin Espace culturel St Roch Saint-Père-en-Retz

