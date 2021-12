Spectacle J&D Odyssey® L’Oscillo-théâtroscope, 2 avril 2022, Cenon.

Spectacle J&D Odyssey®

L’Oscillo-théâtroscope, le samedi 2 avril 2022 à 20:45

Suite au succès de leurs premières à l’Oscillo les deux MC de [Jonathan & David](http://www.jonathanetdavid.com/) remettent le couvert et vous offrent une séance de rattrapage afin de découvrir leur nouveau concept : la J&D Odyssey® En 2019, Jonathan&David présentent à la terre la J&DExperience®. Un concept tellement novateur que le monde a eu besoin de s’isoler pendant deux mois pour s’en remettre. Faisant fi de ce signal, les deux MC de Jonathan&David décident au contraire d’étendre leur univers, là où le réel se mêle aux mythes et conceptualisent la J&D Odyssey®. Le choc provoqué par l’annonce de cette nouvelle création a obligé le monde à se terrer de nouveau. Mais il va s’en remettre le monde, il en a vu d’autres et quand il sera un minimum requinqué, vous aurez la joie de goûter au sublime. Car pour la J&D Odyssey®, ils ont gardé le meilleur : * Les grosses instrus electro/Rock/Hip Hop qui tachent * Le show scénique à l’énergie animale sur des bêtes de textes * Les installations vidéos qui révolutionnent l’idée même de vision La sueur de deux artistes qui se donnent , augmenté à la sauce 2022. Entrez dans une nouvelle dimension, la leur, laissez vous conter cette fable hip-hop où tout est véridique et gardez en tête ce que diront les archéologues du futur quand ils évoqueront J&D: « Il faut plus d’une pandémie pour faire taire les génies ».

Tout public /10€

La compagnie Jonathan et David monte sur la scène de l’Oscillothéâtre et vous faire découvrir J&D Odyssey®.

L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:45:00 2022-04-02T22:15:00