Spectacle : Jazz: Belmondo Quintet

Palais des Congrès d’Issy, le mardi 19 avril 2022 à 20:30

Fondé à la fin des années 1980, le Belmondo Quintet s’articule sur la paire complice formée depuis l’enfance par Lionel et Stéphane Belmondo. Dès ses premières apparitions, sur scène comme sur disque, le groupe a imprimé sa marque dans le paysage français du jazz, en défendant le droit de jouer une musique intense et spirituelle, résolument acoustique, qui réactualisaient les concepts du jazz moderne développés par des artistes tels que Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans ou Wayne Shorter. Formés à la rude école, de l’écoute, des standards et de l’imitation, les frères Belmondo ont baigné dans la musique depuis toujours, sous l’influence de leur père Yvan, saxophoniste, impresario et pédagogue, disparu en décembre 2019. Ils avaient enregistré à ses côtés, six ans plus tôt, en sextet l’album « Mediterranean Sound » en souvenir de leur enfance. « Brotherhood » n’est que le cinquième album du Belmondo Quintet. Il marque le retour au disque d’un groupe qui a accueilli la fine fleur du jazz hexagonal et qui constitue un exemple pour plusieurs générations de musiciens français. Débarquant à Paris de leur Var natal, les frères Belmondo ont en effet participé en France, de manière fondamentale, à recentrer le jazz sur ses fondamentaux, oeuvrant, avec passion et un sens de la transmission inlassable auprès des musiciens de leur génération et de la suivante, à rallumer la flamme vacillante d’une musique qui s’était parfois éloignée de son objet et de sa substance. **Trompette** Stéphane Belmondo **Saxophone** Lionel Belmondo **Piano** Eric Legnigni **Contrebasse** Sylvain Romano **Batterie** Tony Rabeson

Palais des Congrès d'Issy 25 avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux



