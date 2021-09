Champeix Champeix Champeix, Puy-de-Dôme Spectacle “! Jardins !” Champeix Champeix Catégories d’évènement: Champeix

Puy-de-Dôme

Spectacle “! Jardins !” Champeix, 18 septembre 2021, Champeix. Spectacle “! Jardins !” 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-18 11:00:00

Champeix Puy-de-Dôme Champeix Le poème à danser, imaginé par la Cie Comme un Pinson invite les tout-petits (et les tout-grands qui les entourent) à partager mouvements, élans et pépiements. En résonance avec le spectacle, Angèle Spérius présentera ses gravures imprimées sur tissu. baronneperchee@gmail.com +33 4 73 96 74 17 dernière mise à jour : 2021-08-27 par

