Spectacle – Jardin aux oiseaux – Festival Encore les beaux jours Domaine de Sillery, 19 septembre 2021, Épinay-sur-Orge.

Spectacle – Jardin aux oiseaux – Festival Encore les beaux jours

Domaine de Sillery, le dimanche 19 septembre à 11:00

**LE** [**JARDIN AUX OISEAUX**](https://www.chanteurs-oiseaux.com/spectacles-1/le-jardin-aux-oiseaux/) **par les Chanteurs d’Oiseaux** _BALADE SPECTACLE NATURE_ Déambulation au cours de laquelle le public aura le sentiment d’entrer en communion avec la nature, de s’immiscer en elle, dans ses plus profonds secrets. A pas feutrés, les marcheurs commencent leur migration, les sens en éveil, en quête de sons. Oh, surprise les chanteurs d’oiseaux, trillent, sifflent, gazouillent… et les oiseaux leurs répondent. Des fauvettes apparaissent, elles s’approchent. Cri d’alarme d’un merle, cri d’effroi d’un geai, chant d’amour d’un pinson…une scène de vie se met en place et rappelle que, chez les êtres ailés, se jouent les mêmes enjeux que chez les humains. Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières. DURÉE : 1H TOUT PUBLIC LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 11 h Rendez vous au Domaine de Sillery 2 Rue de Charaintru, 91360 Épinay-sur-Orge Gratuit – Sur réservation : 01 64 48 71 01 // [elbj@animakt.fr](mailto:elbj@animakt.fr) _Dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux seront organisés par l’agglomération Paris-Saclay et coordonnés par Animakt._ La suite du programme ici : [[www.paris-saclay.com](www.paris-saclay.com)](www.paris-saclay.com)

Domaine de Sillery 2 Rue de Charaintru 91360 Épinay-sur-Orge Épinay-sur-Orge Essonne



