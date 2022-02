Spectacle – Jaoset D’Lainti Plérin, 20 février 2022, Plérin.

Spectacle – Jaoset D’Lainti Espace Roger-Ollivier 13 Rue du Stade Plérin

2022-02-20 14:30:00 – 2022-02-20 16:00:00 Espace Roger-Ollivier 13 Rue du Stade

Plérin Côtes d’Armor

Une grande soirée comique, dans le cadre des plus pures traditions populaires, c’est ce que vous propose Alain Burlot alias « Jaoset d’Lainti » !

Grâce à ses personnages truculents, à travers ses sketches, il pointe les travers du monde contemporain et ses problèmes, dans une verve pétillante où se mélangent toujours humour et tendresse.

+33 6 30 71 99 21

