SPECTACLE – JAN MARTENS – SWEAT BABY SWEAT Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

SPECTACLE – JAN MARTENS – SWEAT BABY SWEAT Vandœuvre-lès-Nancy, 26 avril 2022, Vandœuvre-lès-Nancy. SPECTACLE – JAN MARTENS – SWEAT BABY SWEAT Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy

2022-04-26 20:30:00 – 2022-04-26 21:30:00 Rue de Parme Esplanade Jack Ralite

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy 22 EUR Jan Martens : Sweat Baby Sweat

DANSE / DUO / CHARNEL

En 2011, Jan Martens a créé Sweat Baby Sweat, le duo chorégraphique le plus sensuel de la décennie. Sur scène, deux danseurs s’imbriquent, se caressent, s’effleurent, s’agrippent et s’enlacent dans un corps à corps hypnotique. +33 3 83 56 83 56 https://www.centremalraux.com/saison/sweat-baby-sweat Klaartje Lambrechts

Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Vandœuvre-lès-Nancy Adresse Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

SPECTACLE – JAN MARTENS – SWEAT BABY SWEAT Vandœuvre-lès-Nancy 2022-04-26 was last modified: by SPECTACLE – JAN MARTENS – SWEAT BABY SWEAT Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 26 avril 2022 Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle