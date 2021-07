Spectacle : « J’ai vu des choses » Granville, 13 août 2021-13 août 2021, Granville.

Spectacle : « J’ai vu des choses » 2021-08-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-13 22:00:00 22:00:00

Granville Manche Granville

J’ai vu des chose | Récits chantés / Musiques Contées.

Les jeudi 12 et vendredi 13 août à 20h30, un tour de chant par Fabrice Hervé (voix) et Bernard Ariu (accordéon et piano).

Vous connaissiez le duo normand côté contes avec les Récits du Crépuscule, aujourd’hui découvrez-les côté chansons, dans leurs compositions inédites !

Plus sur leleurre.fr.

dites@leleurre.fr +33 2 33 90 95 13 https://www.leleurre.fr/

