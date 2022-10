Spectacle – J’ai pas toujours dansé comme ça

2023-04-07 20:00:00 – 2023-04-07 21:00:00 Sur réservation. Issu d’une envie très forte de réfléchir son parcours singulier et multiple, le chorégraphe se livre ici comme jamais il ne l’avais fait. Plus qu’un spectacle, il dessine un portrait sensible rythmé par une série de points d’étapes, de regards portés dans le rétroviseur, autant d’espaces où sont ravivés quelques souvenirs du petit garçon arrivé en France, à la Villeneuve de Grenoble le 26 novembre 1985. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

