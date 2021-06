Belfort Musée d'Histoire de Belfort Belfort, Territoire de Belfort Spectacle itinérant Pierre Boigeol, collectionneur combattant Musée d’Histoire de Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

le samedi 3 juillet à 22:00

La Ville de Belfort inaugure son nouveau musée d’histoire, en juin 1970, dans les locaux de la Citadelle suite à une première création initiée en 1872 en Vieille Ville. Pierre Boigeol en est l’accompagnateur atypique. Il partage avec vous son parcours de collectionneur d’objets historiques et militaires, tout en vous faisant découvrir avec érudition un choix d’œuvres et souvenirs de champ de bataille qui font aujourd’hui la renommée nationale des salles du musée d’Histoire.

entrée libre sur réservation uniquement, jauge limitée

Pierre Boigeol, bienfaiteur des musées de Belfort, vous fait découvrir avec érudition un choix d’œuvres et objets présentés dans les salles du musée d’Histoire. Musée d’Histoire de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort Territoire-de-Belfort

2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:45:00

