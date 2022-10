Spectacle itinérant Mélodie des noëls oubliés Lichtenberg Lichtenberg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Lichtenberg EUR Ce spectacle vous emmène à la découverte des belles histoires de Noël. Gaëlle Ott, comédienne et chanteuse lyrique, vous raconte les riches traditions et légendes des Noëls alsaciens, en contes et en chansons ! Suivez le veilleur en famille pour découvrir les chansons oubliées de Noël dans le décor enchanteur du château de Lichtenberg. Spectacle tout public, durée environ 1h, en extérieur. Accès au spectacle compris dans le billet d’entrée au château. Réservation en ligne obligatoire. Sans oublier Saint Nicolas qui sera de passage au château pour récompenser les enfants sages.

Informations pratiques : Billetterie en ligne disponible sur : www.chateaudelichtenberg.alsace Tarifs : 10 € tarif plein,

7,50 € tarif réduit (enfant de 6 à 16 ans, étudiant, personne en situation de handicap, carte Cezam),

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans,

Tarif spécial de 4 € pour les titulaires de cartes : Museums- Pass-Musées, Pass’Alsace, habitant de Lichtenberg, membre CCHLPP et Théâtre de Lichtenberg. Horaires : du 25 novembre au 18 décembre, les vendredis, samedi et dimanche de 15h à 20h. Petite restauration thématique et boissons à la cafétéria du château Parking dans le village, liaison piétonne (environ 15 min) – se munir d’une lampe de poche +33 3 88 89 98 72 Lichtenberg

