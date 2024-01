[Spectacle] Isabelle Ferrand Domaine des Roches Dieppe, vendredi 16 février 2024.

[Spectacle] Isabelle Ferrand Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

Ensemble en scène, ils forment un trio ou se complètent le chant du cor, les sonorités de la contrebasse et la voix posée de la comédienne. Entre écriture et improvisation, la musique n’est pas plaquée sur le texte, mais l’accompagne tout en sensibilité et en émotion pour éclairer ce qui est dit.

Restauration légère à partir de 19h, spectacle à 20h.

Domaine des Roches 73 avenue Gambetta

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lecafe.domainedesroches@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16



