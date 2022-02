Spectacle : Irish Celtic Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Spectacle : Irish Celtic Montluçon, 4 mars 2022, Montluçon. Spectacle : Irish Celtic Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon

2022-03-04 – 2022-03-04 Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès

Montluçon Allier EUR 45 Dans ce 3ème et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des rires et des discussions des clients… contact@centreathanor.com +33 4 70 08 14 40 https://www.centreathanor.com/ Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon

dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Ville Montluçon lieuville Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Spectacle : Irish Celtic Montluçon 2022-03-04 was last modified: by Spectacle : Irish Celtic Montluçon Montluçon 4 mars 2022 Allier Montluçon

Montluçon Allier