Spectacle : Inumarux Moojigen : Performance musicale et visuelle Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Spectacle : Inumarux Moojigen : Performance musicale et visuelle Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités), 14 mai 2022, Rouen. Spectacle : Inumarux Moojigen : Performance musicale et visuelle

Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités), le samedi 14 mai à 20:00

InumaruxMoojigen vous proposent une performance graphique au rythme de la musique. Une alliance entre la musique et les arts graphiques Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Adresse 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen Departement Seine-Maritime

Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Spectacle : Inumarux Moojigen : Performance musicale et visuelle Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 2022-05-14 was last modified: by Spectacle : Inumarux Moojigen : Performance musicale et visuelle Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 14 mai 2022 Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime