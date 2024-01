[spectacle] Introspection rétrospective La Maison des métallos Paris, vendredi 16 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 20h00 à 21h00

Du vendredi 16 février 2024 au samedi 17 février 2024 :

vendredi, samedi

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

durée 1h + visite de l’exposition

tout public

tarifs 10, 15 ou 20€ (au choix, sans conditions)

réservation conseillée

Introspection rétrospective, spectacle installation confidence défilé concert documentaire exposition répertoire expérience parcours rétrospective et prospective autoportrait de compagnie, en train d’avoir lieu.

Introspection rétrospective n’est pas un spectacle qui tient dans son cadre de spectacle. Invitation

à entrer dans l’atelier qui recèle des fragments de spectacles –

inédits ou arrachés à d’autres pièces de la compagnie – joués ici à

portée de souffle. Autobiographie de la frénésie mêlée de

paroles et de silences, de gestes, d’éclats, d’objets, de photographies,

de costumes, d’éclairagismes et de bribes de décors, confiés ici comme à

des amis en qui on aurait toute confiance.

Introspection rétrospective,

spectacle installation confidence défilé concert documentaire

exposition répertoire expérience parcours rétrospective et prospective

autoportrait de compagnie, en train d’avoir lieu. Une manière d’inviter à regarder l’écriture en plein visage.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-introspection-retrospective +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/290244-introspection-retrospective

