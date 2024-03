Spectacle : interventions musicales et contées Parc floral William Farcy Offranville, dimanche 2 juin 2024.

Spectacle : interventions musicales et contées Venez écoutez les contes normands dans le cadre féérique du Parc floral William Farcy, à Offranville. Laissez-vous surprendre par les interventions musicales de la Gigolette qui vous fera découvrir l… Dimanche 2 juin, 11h00 Parc floral William Farcy 8€, gratuit <11 ans pour et les offranvillais. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:00:00+02:00

Parc floral William Farcy Parc du Colombier, rue Loucheur, 76550 Offranville Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 02 35 85 40 42 http://www.offranville.fr Au cœur du village, découvrez un parc à l’anglaise de 2,5 ha, dédié à la rose ancienne. Vous serez accueillis à la Maison du Parc, charretterie du XVIIIème s. La visite vous conduira aussi à la découverte des 18 jardins à thème où s’associent 2500 variétés de végétaux. Situé sur l’axe Rouen/Dieppe et Dieppe/Fécamp

