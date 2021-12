Mesquer Salle Artymès Loire-Atlantique, Mesquer Spectacle Intergénérationnel Salle Artymès Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Spectacle Intergénérationnel Salle Artymès, 8 décembre 2021, Mesquer. Spectacle Intergénérationnel

du mercredi 8 décembre au samedi 15 janvier 2022 à Salle Artymès

Spectacle réunissant les espaces Jeunes et Clubs des ainés de Mesquer et de Saint-Molf. Spectacle réunissant les espaces Jeunes et Clubs des ainés de Mesquer et de Saint-Molf. Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T01:00:00;2022-01-15T15:00:00 2022-01-15T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Salle Artymès Adresse Rue des Sports 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville Salle Artymès Mesquer