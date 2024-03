Spectacle intergénérationnel « La boîte à souvenirs » Eguisheim, jeudi 21 mars 2024.

Spectacle intergénérationnel « La boîte à souvenirs » Eguisheim Haut-Rhin

Au pied d’un arbre, une vieille boîte toute rouillée. A l’intérieur, des objets anciens apparaissent et font remonter une foule de souvenirs… Petit à petit une histoire est racontée. Celle de Cécile, une petite fille dans l’Alsace rurale des années 1950. Ses trouvailles révèlent son quotidien et celui de son village. Comtesse Luciole, conteuse et médiatrice culturelle, permettra à travers son spectacle La boîte à souvenirs aux jeunes générations de découvrir les souvenirs d’enfance de nos aînés.

Début : 2024-03-21 14:00:00

13 Rue des 3 Châteaux

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est contact@ville-eguisheim.fr

