le dimanche 14 novembre à 16:00

Nous entamons cette belle saison d’automne avec une proposition culturelle cette fois-ci : un spectacle de théâtre proposé en partenariat avec le collectif Migrants la Chapelle, Solidarité Sucéenne avec les Réfugiés, le jardin partagé la Goutte d’eau et les Lombrics Utopiques. C’est avec joie que les 14 réfugié.es de 12 pays et 10 français.es qui interprètent **LA CONFÉRENCE DES OISEAUX** un conte persan de Farid Ud Din ATTÂR, et mis en scène par Jean Luc Bansard, vous emmèneront vers le pays de Simorgh. Donc rendez-vous le **dimanche 14 novembre à 16h** salle CAPELLIA à la Chapelle-sur-Erdre Vous pouvez prendre vos places ici: [https://www.helloasso.com/associations/solidarites-ecologie](https://www.helloasso.com/associations/solidarites-ecologie) événement soumis au pass sanitaire. Culturellement vôtre !

Tarif plein: 10 euros / Gratuit pour les minimas sociaux – mineurs – migrants

14 réfugié.es de 12 pays sur scène

2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T18:00:00

