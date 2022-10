Spectacle interactif : Si on se disait tout ? Audenge, 8 novembre 2022, Audenge.

Spectacle interactif : Si on se disait tout ?

24 Allée Ernest de Boissière Salle des Fêtes Audenge Gironde Salle des Fêtes 24 Allée Ernest de Boissière

2022-11-08 14:00:00 – 2022-11-08 17:00:00

Salle des Fêtes 24 Allée Ernest de Boissière

Audenge

Gironde

Avec « Si on se disait tout ? », la compagnie Enunseulmot met l’accent sur ce qu’il y a de plus humain dans l’improvisation.

Inspiré du « Playback théâtre », le spectacle s’appuie sur les témoignages des spectateurs. Avec humour et sensibilité il met en lumière l’universalité des anecdotes et histoires transposées sur scène : le public devient alors le point de départ des histoires auxquelles il assiste.

Tous ensemble, nous abordons les questions de la prévention, du «prendre soin», dans un cadre intimiste sensible et drôle, et créons un spectacle unique et éphémère.

Ouvert à tous à partir de 55 ans, quel que soit le régime de retraite.

14h00 : accueil / ouverture des portes

14h30 : début de la représentation

15h45 : bord de scène, rencontre avec les artistes

16h30 : collation

Inscription : https://www.asept-gironde.fr/reservation-spectacle-interactif/audenge-53-166791420

+33 5 57 99 79 39

@ASEPT Gironde

Salle des Fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge

