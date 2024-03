spectacle interactif pour grands et petits Musée lapidaire Autun, samedi 18 mai 2024.

spectacle interactif pour grands et petits L’EPEE Samedi 18 mai, 18h00, 20h00, 22h00 Musée lapidaire Gratuit , limité à 30 personnes Inscriptions obligatoire

Spectacle interactif pour grands et petits.

Etes-vous prêt à assister le professeur Pivert dans l’une des plus importantes découvertes archéologiques du siècle?…

Musée lapidaire 10 rue Saint-Nicolas 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 52 73 56 Collections antiques et médiévales dans le jardin et la chapelle (12ème siècle) de l'ancien hôpital Saint- Nicolas et Saint- Eloi de Marchaux.

©Irène Verpiot