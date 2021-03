Spectacle interactif Musée mémorial Bloody Gulch, 4 juin 2021-4 juin 2021, Méautis.

Spectacle interactif Musée mémorial Bloody Gulch 2021-06-04

Méautis Manche Méautis

Dans le cadre du 77e Anniversaire du Débarquement, le manoir de Donville, site historique de la bataille de Bloody Gulch vous propose un spectacle interactif historique nocturne et diurne.

« Le 05 juin 1944 au soir le couple Bucaille qui habite le manoir de Donville depuis les années 1930 s’apprête à se coucher après une dure journée de travail. Mais Auguste Bucaille ne l’entend pas de cette oreille et souhaite écouter les messages de la BBC comme chaque soir bien que les radios soient interdites par les allemands. C’est alors qu’il entend le message « Jean à de longues moustaches ..» sans qu’il soit en mesure de l’interpréter sous les moqueries de son épouse. Il décide pourtant de se recoucher sans se douter qu’un évènement majeur allait bouleverser l’histoire du monde entier… »

Dans ce spectacle qui se veut interactif le public va vivre pendant plus d’une heure trente la nuit du 05 au 06 juin 1944 telle qu’elle a été vécue réellement par la famille Bucaille dans le manoir de Donville ainsi que la bataille de Bloody Gulch qui fît plus de 250 victimes en à peine deux jours de combats acharnés les 12 et 13 juin 1944 !

Ce spectacle de qualité, guidé par le propriétaire du lieu, vous conduira à la rencontre du couple Bucaille (cinéma-théâtre) à des civils en exode, aux parachutistes américains et allemands présents sur les lieux avec leurs armements et véhicules d’époque. Des combats de haies seront présentés avec les techniques utilisées à l’époque. Le spectacle se terminera par la prise du manoir par les parachutistes américains de la 101 ème airborne division (compagnies E, F et H) face aux allemands qui avaient transformé le manoir de Donville en poste de commandement avancé.

Combats, émotions et surprises vous attendent dans ce spectacle guidé et vivant !

Informations pratiques :

Parking gratuit et toilettes à disposition.

Prévoir protèges-oreilles pour les bébés en raison des bruits d’explosion.

Le contenu de ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des participants et de la situation sanitaire.

+33 2 33 42 03 22 https://museebloodygulch.com/

