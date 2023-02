Spectacle interactif “Mieu Mieu et la petite feuille” Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: île de France

Spectacle interactif "Mieu Mieu et la petite feuille" Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers, 22 avril 2023, Paris.

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Conte satirique sur le thème de l'environnement et de la protection de la planète (Ou la bêtise et les contradictions de l'homme). A la manière de Jean De La Fontaine, cette petite fable utilise les éléments et les végétaux à la place des animaux. La petite feuille, l'arbre, le vent, la pluie le soleil. Ceci afin de montrer avec humour ce besoin viscéral de l'homme à se considérer supérieur à la nature, en laissant s'exprimer et de sans peu de retenue la maitriser et la contraindre. Détruire son environnement naturel pour des raisons qui paraissent futiles, par apport aux conséquences dramatiques quelles peuvent engendrer.

