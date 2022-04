Spectacle interactif : les papas du monde

Spectacle interactif : les papas du monde, 17 juin 2022, . Spectacle interactif : les papas du monde

2022-06-17 20:30:00 – 2022-06-17 EUR 0 0 Découvrez l’histoire des papas à travers les âges et les cultures, de la préhistoire à nos jours en passant par l’époque médiévale… Pour petits grands cet animation sera suivie d’un échange convivial, animé par l’association “Courant d’ère”. Découvrez l’histoire des papas à travers les âges et les cultures, de la préhistoire à nos jours en passant par l’époque médiévale… Pour petits grands cet animation sera suivie d’un échange convivial, animé par l’association “Courant d’ère”. Découvrez l’histoire des papas à travers les âges et les cultures, de la préhistoire à nos jours en passant par l’époque médiévale… Pour petits grands cet animation sera suivie d’un échange convivial, animé par l’association “Courant d’ère”. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville