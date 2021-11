Spectacle interactif ” Et si on se disait tout ? ” Cadillac-en-Fronsadais, 14 décembre 2021, Cadillac-en-Fronsadais.

Spectacle interactif ” Et si on se disait tout ? ” Salle Mayes 35 Rue de Mayes Cadillac-en-Fronsadais

2021-12-14 14:00:00 – 2021-12-14 15:30:00 Salle Mayes 35 Rue de Mayes

Cadillac-en-Fronsadais Gironde Cadillac-en-Fronsadais

EUR 0 Inspiré du « Playback theatre », le spectacle s’appuie sur les témoignages des spectateurs. Avec humour et sensibilité il met en lumière l’universalité des anecdotes et histoires transposées sur scène : le public devient alors le point de départ des histoires auxquelles il assiste.

Tous ensemble, nous abordons les questions de la prévention, du «prendre soin», dans un cadre intimiste sensible et drôle, et créons un spectacle unique et éphémère. Ce spectacle met l’accent sur ce qu’il y a de plus humain dans l’improvisation : comment le singulier peut résonner avec l’universel, comment chaque situation spécifique comporte une part d’humanité partagée. (à partir de 55 ans – spectacle gratuit- organisé par L’ASEPT, en partenariat avec la Commune de Cadillac en Fronsadais et le CIAS du Fronsadais et financé par les caisses de retraite)

+33 5 57 99 79 39

ASEPT

