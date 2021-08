Spectacle interactif et familial “La Truffe” par la compagnie L’Orée du Bois Villa gallo-romaine, 18 septembre 2021, Saint-Saturnin-du-Bois.

Spectacle interactif et familial “La Truffe” par la compagnie L’Orée du Bois

Villa gallo-romaine, le samedi 18 septembre à 16:00

### À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le spectacle pour petits et grands “La Truffe !” à la villa gallo-romaine à Saint Saturnin du Bois ! La comédie interactive “La Truffe !” à la villa gallo-romaine à Saint Saturnin du Bois ! La villa gallo-romaine à Saint Saturnin du Bois accueille la Cie “l’Orée du Bois” à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Leur spectacle “La Truffe !” dévoile une histoire interactive pour petits et grands ! _”La Truffe se balade où ses pieds et ses envies le mènent._ _Il aime à raconter des fabliaux à qui veut l’écouter. Vous savez ! Ces petites histoires banales et rocambolesques, romantiques et cruelles, psychologiques et viscérales, comiques et tristes ! En un mot : nos vies._ _Par contre, sa façon de raconter est particulière : tous les personnages, interprétés par les spectateurs, choisiront la suite de leur histoire._ _Un spectacle dont les spectateurs sont vraiment les héros !”_ [Site de présentation du spcectacle](http://www.cie-oreedubois.fr/accueil-3/spectacles/spectacle-la-truffe/)

Entrée : 3,50 € (gratuit moins de 16 ans). Sur réservation. Port du masque et pass sanitaire obligatoire.

Villa gallo-romaine 25 bis, rue des tilleuls 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00