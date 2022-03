Spectacle interactif au manoir de Donville Méautis, 6 juin 2022, Méautis.

Spectacle interactif au manoir de Donville Méautis

2022-06-06 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-06

Méautis Manche Méautis

Le public va vivre la nuit du 5 au 6 juin 1944 telle qu’elle a été vécue réellement par la famille Bucaille dans le manoir de Donville ainsi que la Bataille de Bloody Gulch qui fît plus de 250 victimes en à peine deux jours de combats acharnés les 12 et 13 juin 1944!

Avant le spectacle, un concert de jazz est proposé à 15h avec le groupe “two of us”.

Une buvette rétro année 1940 sera ouverte.

+33 2 33 42 03 22

