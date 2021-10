Spectacle: «Inspecteur Toutou» Saint-Germain-Laprade, 27 octobre 2021, Saint-Germain-Laprade. Spectacle: «Inspecteur Toutou» 2021-10-27 16:30:00 16:30:00 – 2021-10-27 Centre Culturel 2 Rue du Soleil Levant

Saint-Germain-Laprade Haute-Loire Saint-Germain-Laprade EUR L’inspecteur Toutou mène l’enquête en utilisant son miroir magique qui dit toujours la vérité. Par la Cie Nemetum Théâtre. Tarif : 3 euros enfant, 2 euros adulte accompagnateur.

Organisé par les Amis de la bibliothèque. mairie.sgl.culture@wanadoo.fr +33 4 71 03 59 22 http://stgermainlaprade.free.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Germain-Laprade Autres Lieu Saint-Germain-Laprade Adresse Centre Culturel 2 Rue du Soleil Levant Ville Saint-Germain-Laprade lieuville 45.03718#3.96816