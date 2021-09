Spectacle : “Insatiables” – Samedi 02 octobre TMP, 2 octobre 2021, Pibrac.

TMP, le samedi 2 octobre à 20:30

Un couple à cran des écrans. Marc et Julie s’aiment avec passion et trop d’ « applications ». Ils ont la « fibre » amoureuse et la consommation compulsive. Mais leur amour résistera-t-il longtemps au virus numérique qui les rend peu à peu inconscient du reste du monde ? « Travail, Famille, Ordi » comme nouvel ordre social ? La nature humaine n’a qu’à bien se tenir… en ligne ! Aujourd’hui, l’amour est enfant de modem. Une comédie douce-amère sur nos désirs insatiables où l’Autre devient peu à peu une simple pièce-jointe. « Etre ou avoir », telle est la question ! **Notes de mise en scène :** « _Insatiables_ est l’histoire d’un naufrage. Le naufrage d’une société qui a « buggé ». Comme deux rescapés sur leur canapé de la méduse, Marc et Julie fixent en vain l’horizon de leur écran plasma qui filtre leurs besoins virtuels. Ce couple nous ressemble, hélas. Ils s’aiment, ils travaillent dur, alors ils méritent bien leur dose de plaisir, non ? La machine va leur en donner… toujours plus. Et toujours plus vite. Une vie à haut débit, saturée de stimulations numériques, jusqu’à l’épuisement. Ces jeunes gens adorables vont-ils mûrir « pour de vrai » ? Quand les mots sont remplacés par des émoticônes, quand l’interface empêche le face à face, quand « ouvrir une fenêtre » ne veut plus dire prendre un bol l’air, nos vies partent à la corbeille. Deux acteurs vont vivre, sans nous dire un seul mot, une histoire d’amour à la fois drolatique et pathétique. Centre plateau, un canapé convertible comme un radeau perdu en haute-mer. Au lointain, un cyclo sur lequel se reflètent leurs désirs numériques. Fond cour, un grand frigo comme une corne d’abondance de malbouffe. Et face cour et jardin, deux vélos elliptiques, métaphore d’un travail répétitif jusqu’à l’absurde dont l’humain sera peu à peu écarté. Que reste-il de nos amours 2.0 ? Cette comédie vous fera rire aux larmes… au goût un peu amer. Quel est donc le meilleur fournisseur d’accès… au vrai bonheur ?» ### DISTRIBUTION Présenté par la compagnie Scènes Plurielles Une pièce de et avec : Cédric Chapuis et Margot Mouth Mise en scène : Stéphane Battle Création Lumières : Célia Trocmée-Léger Création 2021 Résidence de travail au TMP printemps 2021 Soutiens : Théâtre Musical de Pibrac, Centre Culturel L’Arcanson [[www.scenesplurielles.fr](www.scenesplurielles.fr)](www.scenesplurielles.fr) **Placement libre** **Durée : 1h25** **Conseillé à partir de 12 ans** TARIFS Normal : 15 € Coup de cœur : 12 € Réduit ** : 13 € Enfants – 12 ans : 10 € *A partir de 3 spectacles achetés ** – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 60ans

Sur réservation

Comédie dramatique – Théâtre visuel sans paroles

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne



