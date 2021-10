Saint-Péran Saint-Péran Ille-et-Vilaine, Saint-Péran Spectacle : Influence Saint-Péran Saint-Péran Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Péran

Spectacle : Influence Saint-Péran, 11 novembre 2021, Saint-Péran. Spectacle : Influence 2021-11-11 19:30:00 – 2021-11-11

Saint-Péran Ille-et-Vilaine Saint-Péran Par la Cie Les Invendus. L’influence d’une personne, d’un mouvement, d’un objet… d’une direction.

Les défis nous emmènent au-delà de notre relation. Nous inventons les règles. Un jeu, une chorégraphie, nous vacillons entre l’un et l’autre toujours dans le mouvement jongle.

Onirique, explosif, répété, le mouvement nous porte. Quel qu’il soit, nous avançons jusqu’à l’épuisement d’un mouvement ou d’un corps, amenant aux conséquences de l’engagement physique, à ce qu’il reste. Tout public – 45 minutes – Gratuit +33 6 58 18 25 89 https://www.la-loggia.net/ Par la Cie Les Invendus. L’influence d’une personne, d’un mouvement, d’un objet… d’une direction.

Les défis nous emmènent au-delà de notre relation. Nous inventons les règles. Un jeu, une chorégraphie, nous vacillons entre l’un et l’autre toujours dans le mouvement jongle.

Onirique, explosif, répété, le mouvement nous porte. Quel qu’il soit, nous avançons jusqu’à l’épuisement d’un mouvement ou d’un corps, amenant aux conséquences de l’engagement physique, à ce qu’il reste. Tout public – 45 minutes – Gratuit dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Péran Autres Lieu Saint-Péran Adresse Ville Saint-Péran lieuville 48.05461#-2.05776