Thiaucourt-Regniéville Meurthe-et-Moselle Thiaucourt-Regniéville « Nous sommes 5, 3 femmes, 2 hommes, qui se sont réunis pour agir. Nous sommes les membres fondateurs du « mouvement », enfin nous n’avons pas encore vraiment de nom… Nous nous définissons comme un mouvement d’éducation populaire, sorte de mixte des « Nuits debout », d’associations type ATTAC et des mouvements des années 60. Nous voulons éveiller les consciences, pousser le peuple à agir. Notre arme, le théâtre. Nous avons de la volonté, nous avons des idées, nous avons réfléchi à des déclencheurs artistiques pour libérer la parole, mais voilà nous sommes nous, plein de fragilités, d’espoir et de maladresse. On doit faire quelque chose mais quoi ? Comment ? La parole est libre… » La notion d’obsolescence s’applique généralement aux objets usuels, rarement aux personnes. Elle nous semble englober une réalité plus vaste que celle de la misère, en cela qu’elle pose la question de l’utilité. Elle s’applique aussi bien au chômeur, qu’à l’ouvrier qui ne trouve plus de sens dans son travail, ou encore…. La question de l’obsolescence appliquée à un individu doit être mise en parallèle avec la société dans laquelle il vit. Est-ce que notre système jette et recycle les humains comme on le ferait avec un smartphone, au prétexte qu’il ne correspond plus aux critères de l’entreprise, de l’employabilité ou des nouvelles normes en vigueur +33 6 73 02 86 44 http://semeursdarts.com/ « Nous sommes 5, 3 femmes, 2 hommes, qui se sont réunis pour agir. Nous sommes les membres fondateurs du « mouvement », enfin nous n’avons pas encore vraiment de nom… Nous nous définissons comme un mouvement d’éducation populaire, sorte de mixte des « Nuits debout », d’associations type ATTAC et des mouvements des années 60. Nous voulons éveiller les consciences, pousser le peuple à agir. Notre arme, le théâtre. Nous avons de la volonté, nous avons des idées, nous avons réfléchi à des déclencheurs artistiques pour libérer la parole, mais voilà nous sommes nous, plein de fragilités, d’espoir et de maladresse. On doit faire quelque chose mais quoi ? Comment ? La parole est libre… » La notion d’obsolescence s’applique généralement aux objets usuels, rarement aux personnes. Elle nous semble englober une réalité plus vaste que celle de la misère, en cela qu’elle pose la question de l’utilité. Elle s’applique aussi bien au chômeur, qu’à l’ouvrier qui ne trouve plus de sens dans son travail, ou encore…. La question de l’obsolescence appliquée à un individu doit être mise en parallèle avec la société dans laquelle il vit. Est-ce que notre système jette et recycle les humains comme on le ferait avec un smartphone, au prétexte qu’il ne correspond plus aux critères de l’entreprise, de l’employabilité ou des nouvelles normes en vigueur Semeurs d’Arts

