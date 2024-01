Spectacle Inclassables Rue du 19 Mars 1962 Léognan, mardi 20 février 2024.

Spectacle Inclassables Rue du 19 Mars 1962 Léognan Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:30:00

fin : 2024-02-20

Spectacle marionnettique, à partir de 5 ans, par la compagnie La naine rouge.

Inclassables conte l’histoire d’un petit garçon solitaire et hypersensible aux bruits qui “ne rentre pas dans les cases ». Envahi par une anxiété sociale et plusieurs troubles du comportement, il affronte un nouveau choc émotionnel dû à son déménagement et cherche à faire face à son nouveau quotidien. Dans cette quête de l’ordinaire, il rencontrera des personnages qui ne rentrent pas non plus dans les cases ou s’y trouvent trop à l’étroit.

Dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle Chemin Faisant, de la Communauté de Communes de Montesquieu.

Spectacle marionnettique, à partir de 5 ans, par la compagnie La naine rouge.

Inclassables conte l’histoire d’un petit garçon solitaire et hypersensible aux bruits qui “ne rentre pas dans les cases ». Envahi par une anxiété sociale et plusieurs troubles du comportement, il affronte un nouveau choc émotionnel dû à son déménagement et cherche à faire face à son nouveau quotidien. Dans cette quête de l’ordinaire, il rencontrera des personnages qui ne rentrent pas non plus dans les cases ou s’y trouvent trop à l’étroit.

Dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle Chemin Faisant, de la Communauté de Communes de Montesquieu.

.

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cc-montesquieu.fr



L’événement Spectacle Inclassables Léognan a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Montesquieu