Spectacle « Incandescences » à Niort Le Moulin du roc Niort, mardi 13 février 2024.

Quand la jeunesse parle d’amour

Ils sont neuf jeunes femmes et jeunes hommes non professionnels, et viennent raconter leur histoire. Sans pudeur, ils nous parlent des quartiers populaires où ils sont nés, de leur premier je t’aime , de leurs parents, de leurs premiers émois… Neuf voix drôles et touchantes s’emparent du plateau pour raconter ce qui les unit, les sépare, leur donne la force de se tenir debout et d’avancer.

2 représentations mardi 13 février 2024 à 14h00 et 20h30

Spectacle dès 15 ans.

Tarifs 10€ à 28€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:30:00

fin : 2024-02-13

Le Moulin du roc 9 Boulevard Main

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

