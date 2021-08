Tampon (Le) Cité du Volcan La Réunion, Tampon (Le) Spectacle “In Zong In Doi”” Cité du Volcan Tampon (Le) Catégories d’évènement: La Réunion

Tampon (Le)

Spectacle “In Zong In Doi”” Cité du Volcan, 19 septembre 2021, Tampon (Le). Spectacle “In Zong In Doi””

Cité du Volcan, le dimanche 19 septembre à 15:30

Teddy Iafare-Gangama vient à la rencontre des tout-petits, pour leur proposer un conte participatif tissé à partir de leurs propositions… Au-delà du récit, construit dans l’instant de la rencontre, l’auteur amène le public vers des chansons, comptines et jeux de mains faciles à mémoriser et à répéter. Puisque c’est le public qui va donner les éléments pour construire le conte, chaque représentation devient éphémère. C’est alors dans une performance à chaque fois improvisée qu’il invite, du bout du doigt, parents et enfants à le suivre dans un monde artistique et complètement imaginaire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles (280)

Conte musical participatif pour les enfants dès 2 ans Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, La Plaine-des-Cafres, 97430 Le Tampon Tampon (Le) La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:15:00

