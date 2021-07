Uckange Parc du haut-fourneau U4 Moselle, Uckange Spectacle In Two Parc du haut-fourneau U4 Uckange Catégories d’évènement: Moselle

En collaboration avec le NEST théâtre le Parc du haut-fourneau U4 allie découverte du patrimoine et découverte culturelle ! Le NEST s’invite aux Journées européennes du patrimoine en proposant de poser sur le site les 3 boîtes du spectacle In Two. Il s’agit d’un entresort. Un spectateur entre dans une boîte et choisit son spectacle. À l’intérieur de chaque boîte, la magie opère durant 8 minutes.

Gratuit. Entrée libre.

In-Two, ce sont trois boîtes de rencontre pour un acteur et un spectateur, posées dans l'espace public. On y entre et on choisit son spectacle !

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

