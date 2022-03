Spectacle improvisé : Show d’impro Rosheim, 23 avril 2022, Rosheim.

Spectacle improvisé : Show d’impro Rosheim

2022-04-23 – 2022-04-23

Rosheim Bas-Rhin

À partir des idées du public, les comédiens et musiciens plongent dans l’inconnu et construisent des histoires variées aux univers inspirés. Les comédiens interagissent et s’amusent avec défi dans des scènes plus loufoques les unes que les autres. Le maître du jeu pimente les scènes dans une proximité toute particulière avec le public, qui devient un complice indispensable au spectacle. “ Quelle est la relation entre ces deux personnages? “ “ Quel est le métier le plus dangereux que vous connaissez ? “ “ Dans quel lieu est-il interdit de faire du bruit ? ”

Voici un échantillon de questions possibles qui coloreront les scènes. Impro Alsace a pour objectif de charger la salle en ondes positives et de créer un véritable moment d’échange pour un spectacle unique !

Sur inscription uniquement

+33 3 88 49 25 00

Rosheim

