Spectacle : Impromptus Clownesques Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, mercredi 20 mars 2024.

Spectacle : Impromptus Clownesques Approchez-vous d’un merveilleux artiste dont les numéros sont à couper le souffle ! Mercredi 20 mars, 16h00 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Entrée libre sous réserve des places disponibles

Par Bruno Lanteri

« Jongler, c’est exprimer sa révolte face à la gravité »

Approchez, approchez, Mesdames et Messieurs, venez à la rencontre de ce jongleur et bonimenteur. Tantôt équilibriste, tantôt magicien, il vous entraînera dans des numéros à vous couper le souffle.

Issu des Arts du Cirque et du Théâtre de rue, Bruno Lanteri développe son art à travers la jonglerie et le clown; c’est aussi un bateleur, un équilibriste, un musicien, un magicien, selon les humeurs du moment.

Le cirque s’est profondément renouvelé ces dernières décennies, et propose des artistes complets, mettant en avant la dramaturgie, le jeu d’acteur, mais aussi l’engagement du corps, la dextérité, l’humour, la poésie…

Dans le cadre du Baz’Arts des Mômes.

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d'échange et lieu d'expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.