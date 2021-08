Gray Musée Baron Martin Gray, Haute-Saône Spectacle “Impromptu au château” Musée Baron Martin Gray Catégories d’évènement: Gray

Musée Baron Martin, le samedi 18 septembre à 15:00

Lorsqu’elle séjourne dans son château de Gray, la fille du garde des sceaux de Louis XIV , Marie-Thérèse, comtesse d’Autrey , y attire une cour brillante et les beaux esprits de l’époque : le maréchal de Richelieu, la duchesse de Modène, Helvétius, Madame du Chatelet, Voltaire… Aujourd’hui, c’est le comte de Caylus, un ami de son frère le comte de Morville, qui a annoncé sa visite. Il paraît qu’il est atteint de théâtromanie. Doit-on craindre ou se réjouir de la potentielle contagion ? C’est ce risque que la dame d’Autrey invite ses amis et visiteurs graylois à prendre avec elle . Vous pouvez venir masqué, ganté, perruqué, avec ou sans robe à panier, Vous pouvez apporter des fleurs, des douceurs, mais surtout de la bonne humeur, à l’heure du thé, du café ou du goûter, vous serez tous les bienvenus pour un « Impromptu au Château » Le samedi 18 septembre à 15 heures

Gratuit

Spectacle “Impromptu au château” par la Compagnie Théâtre EnVie Musée Baron Martin 6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

