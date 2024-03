Spectacle : Improlympiques Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, mercredi 27 mars 2024.

Spectacle : Improlympiques Une aventure musicale et chorégraphique Mercredi 27 mars, 16h00 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Gratuit sur réservation

Début : 2024-03-27T16:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:15:00+01:00

Fin : 2024-03-27T16:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:15:00+01:00

Par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc

Les élèves de jazz et danse contemporaine évoquent l’esprit d’équipe et le dépassement de soi par des compositions musicales et chorégraphiques originales.

« S’il est évident que l’improvisation fait partie intégrante de la musique jazz et de la danse contemporaine, il est sans doute plus subtil de mettre en lumière les notions communes à ces deux arts : l’écoute, la prise d’espace, le développement de motifs, « l’interplay », la recherche des couleurs et des limites dans des cadres plus ou moins contraignants. À cette transversalité s’ajoute ici le défi d’évoquer, de près ou de loin, le rapport aux disciplines olympiques par l’esprit d’équipe, le dépassement, de soi, la maîtrise du geste.

Cette représentation sera clôturée par une improvisation participative avec le public. »

Dans le cadre du Baz’Arts des Mômes. Programmation : www.versailles.fr/bazarts-des-momes

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 [{« type »: « link », « value »: « http://www.billetweb.fr/improlympiques »}] [{« link »: « http://www.versailles.fr/bazarts-des-momes »}] Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d’échange et lieu d’expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.