Spectacle Improlympique Bibliothèque Mont, samedi 6 avril 2024.

Par la cie cavadres exquis

Improlympique est un spectacle improvisé sur le thème des sports olympiques. 10 scènes improvisées, 10 épreuves entre sport & théâtre, 10 jeux littéraires, 10 hommages à la ferveur Olympique. Lancer de mots, ping pong théâtral, course de relai littéraire,… venez découvrir des épreuves de haut vol et décerner les médailles aux sportifs les plus méritants ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 17:00:00

fin : 2024-04-06

Bibliothèque 2 rue du Bilatge

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheque@cc-lacqorthez.fr

