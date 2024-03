Spectacle immersif : un trésor au bout du monde Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue, samedi 18 mai 2024.

Partez à la découverte de la Hague, ce cap du bout du monde, en compagnie d’un guide insaisissable : un goubelin savant et facétieux.

Lors de ce fabuleux voyage immersif, conçu pour toute la famille, découvrez l’histoire, les richesses et les légendes de ce territoire fascinant raconté par ses habitants. Un spectacle à la fois original et poétique présenté dans cinq salles successives. Avec la voix de Jacques Gamblin.

Manoir du Tourp Manoir du Tourp, Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague Omonville-la-Rogue 50440 Manche Normandie 02 33 01 85 89 http://www.letourp.com https://fr-fr.facebook.com/pages/Manoir-du-Tourp/167619950070957 [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 01 85 89 »}] Ferme-manoir du XVIème siècle rénovée entre 1999 et 2002. Espace culturel, lieu d’expositions, d’animations et de manifestations populaires sur des thèmes variés liés au patrimoine naturel et culturel du territoire.

© Manoir du Tourp De Cherbourg, au rond-point de Querqueville, prendre la direction Urville-Nacqueville et continuer à longer la côte direction Omonville-la-Rogue.

