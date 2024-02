Spectacle immersif « Souffle ! » Saint-Lô, mercredi 21 février 2024.

Spectacle immersif « Souffle ! » Saint-Lô Manche

La salle de musiques actuelles « Le Normandy » propose le spectacle immersif « SOUFFLE! » de Mathilde LECHAT Compagnie Charabia.

DU SOUFFLE, DU CORPS, DE LA VOIX, DE LA MUSIQUE, POUR UNE EXPÉRIENCE D’ÉCOUTE DANS UN ESPACE IMMERSIF.

Un souffle, et la vie s’enracine en une alternance de vide et de plein sans cesse renouvelée. Son invisibilité fait qu’il nous échappe. Sa vibration nous rend présents au monde. Sa nature continue nous relie les unes et les uns aux autres. Il est parfois ample et profond, parfois court et agité. Il est l’expression de notre intériorité sans cesse en mouvement.

L’envie de célébrer la richesse et la vitalité du souffle s’est imposée à l’artiste Mathilde Lechat. Chanteuse et exploratrice sonore, elle a choisi, pour ce spectacle, de sonoriser et de spatialiser son propre souffle, pour donner à entendre ses nuances sa rugosité, sa puissance, mais aussi sa fragilité. Elle déplie une partition corps et voix aux multiples facettes, et construit un langage musical et chorégraphique sans frontière. Apaisée ou en alerte, elle joue avec les dimensions imaginaires de son souffle intérieur, qu’elle transpose à l’extérieur en une traversée poétique, tout à la fois espiègle, sauvage, intime et créative, en circulant tout près et tout autour des spectateurs.

Souffle ! invite le public à se lover sur des îlots douillets, au coeur d’un espace immersif vibrant de son et de lumière, avec l’intention d’offrir un moment d’écoute intemporelle, en résonance avec la curiosité sonore des tout-petits et des plus grands.

DE 6 MOIS À 5 ANS.

DURÉE 25 MINUTES.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:30:00

fin : 2024-02-21

25 Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie contact@lenormandy.net

