Spectacle immersif « L'orage » par Elena del Vento
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Paris

Le samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 11h00

.Public enfants. gratuit

Inscriptions à partir du jeudi 16 novembre auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Une performance pour les tout-petits inspirée de l’album « L’orage » d’Elena del Vento

Une goutte de pluie apparaît, puis un déluge de tonnerre, de vent, des éclairs !

Venez vivre une expérience sensitive et sensorielle avec vos tout-petits dans la pénombre et les douces lumières tamisées, dans une atmosphère intime, un cocon rassurant et mystérieux en même temps.

Un voyage émotionnel au cœur de l’orage proposé par l’artiste et autrice Elena del Vento !

Auditorium (niveau -1)

Réservé aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Elena del Vento spectacle performance L’orage d’Elena del Vento