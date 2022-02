Spectacle immersif – Lille 1914 Lille, 15 avril 2022, Lille.

**Et si vous redécouvrez l’histoire différemment ? Avez-vous déjà imaginé l’histoire sous un autre angle….sous celle de la femme intrépide, courageuse et brave qui a participé à l’histoire de France?** Souvent relégué au plan de courtisanes, maitresses, conseillères de l’ombre …. elles sont généralement oubliées ou inconnues du grand public et pourtant leurs vies ont bouleversées l’histoire de notre pays. **Et si on vous aidez à vivre l’histoire autrement ?** Parce que certaines histoires méritent d’être racontées, d’autres quant à elles méritent d’être vécues ! Comptoir des Légendes, vous propose des **vacances immersives** autour de l’**histoire au féminin** grâce à un **package d’activités & des spectacles immersifs** sur les pas de nos héroïnes françaises. **Mais avant le voyage, découvrez un de nos spectacles immersifs en avant-première sur notre deuxième expérience en France ou théâtre immersif & comédie musicale vous attendent le temps d’une soirée** ! **LOUISE, L’ESPIONNE DU NORD -LILLE** **VOTRE SPECTACLE** **L’aventure débute en 1914** – Un conflit lointain éclate en Europe, personne ne se doute alors des répercussions internationales que cela engendrera… Des rumeurs de mobilisation commencent à se répandre. Les derniers espoirs de paix disparaissent quand la guerre est déclarée. Abandonnée par l’armée française, **Lille** comme le reste du Nord de la France, vit sous **occupation allemande** jusqu’au jour où **la résistance** se met en place menée sous l’impulsion d’une jeune femme au courage extraordinaire. **VOUS ALLEZ ADORER VOTRE 1ERE RENCONTRE** Découvrez en avant-première les débuts d’aventure sur l’une des plus grandes résistantes françaises au courage et à la détermination sans faille en embarquant dans un **spectacle épique, sensationnel et immersif** au cœur d’un **patrimoine** époustouflant **caché du grand public.** **Pendant 1 heure**, soyez au cœur de l’histoire en participant à une expérience qui alliera **rythmiques sonores, chants, lumière, danses et théâtre immersif** en plein cœur de Lille, ville natale de notre héroïne. **LIEU DE RDV à Lille** RDV devant la chambre de commerce de Lille réquisitionné pour l’occasion en hôpital de guerre où débutera et se déroulera votre immersion en 1914 . Attention à ne surtout pas dévoiler l’information à quiconque vous le demandera car les espions allemands se sont multipliés ces derniers mois. Silence et discrétion sont les maîtres mots si vous souhaitez avoir la chance de rencontrer Louise ! Important: Venir 30mn avant le début de votre immersion. En cas de retard, les retardataires ne seront pas admis .

