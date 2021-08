Genève Jardin des Nations Genève Spectacle immersif inspiré des oeuvres de Johannes Vermeer Jardin des Nations Genève Catégorie d’évènement: Genève

Premier événement culturel à découvrir dans un site exceptionnel du Jardin des Nations du 15 septembre 2021 au 27 février 2022 : **le spectacle immersif 360° créé à partir des œuvres du célèbre peintre néerlandais Johannes Vermeer**. Cette **expérience inédite**, baptisée Syllepse, sera proposée dans une grande citerne immersive équipée d’un système de projection visuel sur toutes ses parois, y compris au plafond, pour une immersion totale dans l’univers de l’artiste. La Jeune Fille à la Perle ou La Laitière, les œuvres les plus connues de Vermeer, apparaîtront à vos yeux comme jamais cela n’a été technologiquement possible auparavant. Durée du spectacle: environ 30 min Lundi Fermé au public Mardi 16h45 – 21h15 (6 projections) Mercredi 10h00 – 19h00 (12 projections) Jeudi 16h45 – 21h15 (6 projections) Vendredi 16h45 – 21h15 (6 projections) Samedi 10h00 – 17h30 (10 projections) Dimanche 10h00 – 17h30 (10 projections) Les horaires détaillés des projections sont disponibles sur le site [https://jardin-des-nations.ch/](https://jardin-des-nations.ch/) _**Les places pour le spectacle immersif sont en prendre en ligne**_, il n’y a pas de billetterie disponible sur place. Ouverture de la billetterie en ligne: 23 août 2021

Billetterie en ligne: CHF 17 tarif plein / CHF 12 tarif réduit / Gratuit pour les moins de 12 ans

Plongez totalement dans l’univers de Vermeer Jardin des Nations Angle rue Michelle-Nicod et Route des Morillons Genève

