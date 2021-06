Changé Changé Changé, Sarthe SPECTACLE IMMERSIF AU COEUR D’UNE RUCHE Changé Changé Catégories d’évènement: Changé

SPECTACLE IMMERSIF AU COEUR D’UNE RUCHE Changé, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Changé. SPECTACLE IMMERSIF AU COEUR D’UNE RUCHE 2021-07-07 – 2021-07-07 Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Changé Sarthe Changé 5.5 EUR Le public vit dans l’intimité des sons d’abeilles interagissant avec l’environnement extérieur. Chaque personne est invitée à s’installer sur un « coussin » de forme alvéolaire, au sein de la «ruche». Au cœur du dispositif, un saxophoniste dialogue avec les percussionnistes agissant sur les plaques de métal.

Lieu : La Baraque

Places limitées : 30 personnes

