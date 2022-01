Spectacle immersif a capella Cosne-Cours-sur-Loire, 12 février 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

Spectacle immersif a capella Cosne-Cours-sur-Loire

2022-02-12 – 2022-02-12

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

EUR 0 0 « Je vous aime », c’est une déclaration d’amour au public ! C’est aussi une invitation : chacun sera le bienvenu et accompagné pour participer à la fête, laisser émerger un son, une mélodie, un geste, une danse. Mêlant allègrement Nat King Cole, Steve Reich, Paris Combo, Jean-Sébastien Bach, André Minvielle, Jacques Rebotier ou encore les Jackson Five, les six interprètes de la Compagnie « Répète un peu pour voir » proposent une opportunité de se relier à l’autre en chantant ensemble. Tout public (à partir de 5 ans). Durée : 1h. Sur inscription.

+33 3 86 26 60 17

