Spectacle illustré Contes d’Armor et d’Argoat Bégard Bégard Catégories d’Évènement: Bégard

Côtes-d'Armor

Spectacle illustré Contes d’Armor et d’Argoat Bégard, 24 février 2023, Bégard . Spectacle illustré Contes d’Armor et d’Argoat 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d’Armor

2023-02-24 – 2023-02-24 Bégard

Côtes-d’Armor Au détour d’un chemin, une belle Morgane aux cheveux roux, une sorcière très futée, l’Ankou armé de sa faux et quelques korrigans farceurs vous attendent ! A partir de 5 ans, sur inscriptions (limité à 25 enfants). +33 2 96 45 35 56 Bégard

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Bégard, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bégard Adresse 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d'Armor Ville Bégard lieuville Bégard Departement Côtes-d'Armor

Bégard Bégard Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begard/

Spectacle illustré Contes d’Armor et d’Argoat Bégard 2023-02-24 was last modified: by Spectacle illustré Contes d’Armor et d’Argoat Bégard Bégard 24 février 2023 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d'Armor Bégard Côtes-d’Armor

Bégard Côtes-d'Armor