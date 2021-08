Spectacle Ile Ô à la plage d’Isle Saint-Quentin, 28 août 2021, Saint-Quentin.

Spectacle Ile Ô à la plage d’Isle 2021-08-28 – 2021-08-28

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Aisne

0 0 Découvrez le spectacle « ÎLE Ô » le 28 août à 16h par BaroloSolo compagnie de Cirk dans le cadre de l’événement “Au bord de l’eau”;

Un kiosque posé sur le sable, rempli d’eau, où au centre Mathieu Lavavasseur et William Valet, respectivement, un acrobate et un porteur, issus tous les deux du Centre National des Arts du Cirque, réussissent la parfaite synthèse entre le cirque, la comédie et la musique dans un spectacle qui vous entraînera vers un chemin très inhabituel.

Avenue Léo Lagrange – Entrée centrale

Jauge : 200 personnes (assis placement libre, assis sur gradin)

Gratuit – Réservation obligatoire à la billetterie Espace Saint-Jacques – Places limitées

Pass sanitaire

+33 3 23 62 36 77

Ile O

dernière mise à jour : 2021-08-23 par SIM Picardie – OT du Saint-Quentinois